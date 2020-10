Premier, Liverpool e United pensano a un campionato a 18 squadre: i dettagli

Liverpool e Manchester United stanno pensando di rivoluzionare la Premier League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i due club inglesi stanno lavorando a un progetto per far diventare il campionato a 18 squadre, abolire la Coppa di Lega e procedere a solo due retrocessioni. In questo modo i grandi club avrebbero più potere ma allo stesso tempo si impegnerebbero nel versare il 25% delle entrate alle società di Football League e coprire anche gli effetti del Covi sui piccoli club.

