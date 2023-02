PRIMAVERA | Lazio, con la Reggina il possibile esordio del nuovo acquisto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il momento di Diego Gonzalez con la maglia della Lazio è arrivato. Il giovane paraguaiano classe 2003 è arrivato da poco a Roma dopo il Sudamericano U20. È stato preso alla fine della finestra invernale di calciomercato per dare una mano a Sanderra, senza escludere un possibile upgrade e la chiamata da parte di Sarri. Oggi proverà a strappare qualche minuto contro la Reggina: è stato convocato dopo che nell'amichevole con la rappresentativa della Serie D ha giocato sia come esterno che come mezz'ala.