Primavera, ultimi test e poi si ricomincia: uno sguardo a chi rimane e chi se ne va

La Primavera della Lazio è nel pieno della sua preparazione. Il ritorno in Primavera 1 è un traguardo che va onorato al meglio e per questo Sanderra vuole far sì che i suoi ragazzi siano pronti ad affrontare ogni avversaria a testa alta. Come riporta il Corriere dello Sport, alle 19 di oggi i biancocelesti affronteranno la Recanarese nel memorial Lanari-Bellezza, torneo di livello a Osimo. Oggi l'appuntamento è alle 19.00, mentre domani alle 17.00 incontreranno la Fiorentina. La finale è fissata per sabato 5 agosto, mentre dall'altra parte il gruppo vede Inter, Bologna e Atalanta. Proprio contro i bergamaschi gli aquilotti inizieranno il campionato il 26 agosto in trasferta.

Alla rosa attuale il club ha intenzione di aggiungere un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Da valutare i fuoriquota come Ruggeri (ora nel gruppo di Sarri insieme a Dutu e Sanà Fernandes), ma l'idea è quella di farlo restare una pedina fondamentale per l'Under 19 anche quest'anno. Rimarrà anche Balde, così come Coulibaly. Floriani Mussolini è già a Pescara, Crespi si avvicina al Cosenza.