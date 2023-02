Provedel - Maximiano, stop al turnover: l'ex Spezia anche in Conference?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver lasciato il posto tra i pali a Maximiano contro la Juve, Provedel tornerà in campo da titolare nel match di lunedì col Verona. Quella di giovedì è stata un'altra presenza sfortunata per il portoghese, determinante ai fini del risultato con un'uscita calcolata male sul gol di Bremer. Si tratta del secondo errore importante nelle tre partite disputate, una media non esaltante che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbe spinto Sarri a riconsiderare il turnover tra campionato e coppe. "Vediamo se nelle prossime sfide si continuerà ad alternare o meno", le parole dell'allenatore nel post-partita. Insomma, quella "staffetta" che fino alla gara coi bianconeri sembrava essere una certezza, ora non lo è più e in vista della Conference il tecnico si è lasciato la possibilità di decidere. Il portoghese proverà a convincerlo a dargli fiducia ancora una volta, dimostrando in allenamento le qualità che ha fatto vedere, per il momento, solo con la parata d'istinto su Kostic. Un intervento di livello che è stato purtroppo offuscato dal successivo errore di Bremer.

