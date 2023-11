Provedel, nel derby per un importante traguardo. E arrivano sirene dalla Premier

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel punta il derby, sarà il terzo in assoluto della sua carriera. Stavolta lo disputerà senza febbre, non come quello di ritorno dello scorso anno giocato con la temperatura a 39 fino a qualche ora prima. Il portiere biancocoeleste vuole fare tre su tre. L'obiettivo è possibile. Il desiderio più grande sarebbe di vincere e di tenere la porta inviolata. Si tratterebbe della terza consecutiva nelle stracittadine romane. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il clean sheet gli consentirebbe di staccare gente come Bob Lovati, Felice Pulici, Valerio Fiori e Angelo Peruzzi, fermi a due e di avvicinare Luca Marchegiani e Idilio Cei, in testa con 4 partite di seguito in Serie A con la Roma senza incassare reti.

Martedì ha ottenuto la sua prima porta inviolata in Champions contro il Feyenoord. E' sempre uno dei migliori in campo tra le fila biancocelesti. La parata al primo tempo su Gimenez è un vero e proprio miracolo, quella nel finale su Ueda è più semplice ma comunque provvidenziale. Provedel leader indiscusso di questa Lazio, con il suo carisma e la sua bravura ha conquistato tutti.

Nonostante sia solo al secondo anno di Lazio, Ivan è già uno dei leader dello spogliatoio. E' un punto di riferimento per tutti e spesso viene chiamato a metterci la faccia quando le cose vanno male. Come riporta Il Messaggero, dall'estero c'è chi sta già fiutando l'affare, specialmente in Premier League, visto la scadenza di contratto nel 2027 e l'ingaggio non elevatissimo. Lotito chiederebbe almeno 20 milioni per il cartellino, ma la volontà è trattenerlo più a lungo possibile. L'obiettivo è il rinnovo: in fila ci sono già Felipe Anderson, Zaccagni, Casale e Romagnoli ma uno spazio per il portierone in maglia 94 si trova sempre.

Pubblicato il 10/11 alle 9.00