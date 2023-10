Provedel, quante emozioni! Il Premio Pulici e l'incontro con Italiano: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non aveva potuto partecipare all'assegnazione del 9 ottobre nell'ambito dei premi Scopigno-Pulici presso il Salone d'Onore del Coni. Ivan Provedel ritirerà il riconoscimento domani, prima di Lazio - Fiorentina. Il portiere biancoceleste ha dimostrato di saper soffrire e continua a farlo giocando e stringendo i denti: da Glasgow, riporta Corriere dello Sport, è tormentato da un ematoma al bacino. Non ha mai conquistato i suoi successi con facilità. Alla ribalta è arrivato a 28 anni, ora ne ha 29. Nella Lazio, dopo un solo anno, gli è stato assegnato il premio Pulici "come miglior portiere della Serie A 2022-23". Nella giuria c'è Zoff. Una serie di miti lo accompagnano nel percorso che sta compiendo.

La sua prima stagione è stata scolpita da parate, miracoli e clean sheet. La seconda è iniziata in salita per la Lazio, Provedel l'ha tenuta a galla, evitando goleade ancor più pesanti e siglando un gol che rimarrà nella storia con l'Atletico Madrid. Col Sassuolo era riuscito a tenere la porta chiusa, ci riproverà domani sera contro la Fiorentina di Italiano, allenatore che ha conosciuto a La Spezia. Il tecnico si è affidato a lui nel 2020-21, dopo la promozione in A. Lo preferì a Zoet, s'accorse subito del suo talento, al punto che avrebbe voluto portarlo a Firenze prima dell'assalto della Lazio.

TORNA ALLA HOMEPAGE