Ranieri torna sulla Lazio: "Avevo dato le dimissioni, ma i giocatori..."

Claudio Ranieri ha lasciato il Cagliari e ha deciso di ritirarsi dal calcio. Il tecnico ha vissuto l'ultima esperienza della sua carriera in Sardegna ottenendo una salvezza quasi insperata in Serie A. In un'intervista concessa a Il Corriere dello Sport, l'ormai ex allenatore rossoblù ha ripercorso alcuni passaggi della stagione appena conclusa. Tra questi c'è anche la sconfitta in casa contro la Lazio, dopo la quale era pronto a rassegnare le sue dimissioni. Queste le sue dichiarazioni: "Avevo dei giocatori magnifici, non li ho mai rimproverati in allenamento perché andavano a tremila all’ora. Poi in partita si perdevano, forse pensando che bastasse la mia sola carriera per salvarci. Così dopo la Lazio ho detto “vado via, serve una scossa”. Solitamente quando dici queste cose in spogliatoio tutti stanno zitti, invece sono venuti a convincermi che mi sbagliavo. Pavoletti ha parlato a nome di tutti: “Lei non va da nessuna parte”, mi ha detto. È stata la svolta".