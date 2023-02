Ravanelli schiera la sua formazione dei suoi sogni: ci sono tre ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

Fabrizio Ravanelli ha schierato la sua formazione dei sogni. Come modulo ha scelto il 4-2-3-1. In porta Angelo Peruzzi; in difesa da destra a sinistra Ferrara, Baresi, Nesta, Maldini; davanti alla difesa Juninho e Veron; sulla trequarti Baggio, Zidane, Ronaldo; in attacco Vialli. Come tecnico, Giovanni Trapattoni. L'ex attaccante della Juventus, come riporta l'edizione odierna di Sportweek, sulla formazione scelta ha dichiarato: “Ho scelto quei giocatori che mi hanno impressionato di più, sotto il profilo tecnico. Ma soprattutto, tra i compagni, quelli dalla personalità più forte, in una parola: leader”. Nel suo roster ha scelto come portiere l'ex Lazio, Angelo Peruzzi. L'estremo difensore ha indossato la maglia biancoceleste dal 2001 al 2007. Ha ricoperto il ruolo di dirigente dal luglio 2016 al luglio 2021quando si dimise. In difesa ha messo l'ex capitano della Lazio, Alessandro Nesta. Il difensore nato e cresciuto alla Lazio fino alla sua cessione nell'estate del 2002. Quando andò al Milan. L'ex attaccante della Lazio su Nesta ha detto: “Con lui ho vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana alla Lazio. Uno dei quattro -cinque migliori centrali italiani di sempre”. Su Veron ha dichiarato: “Leadership e qualità: restavo a bocca aperta a vedere i suoi “Numeri” in allenamento”. Il centrocampista argentino ha indossato la maglia biancoceleste dal 1999 al 2001 quando venne ceduto al Manchester United.

