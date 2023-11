Roma, Affinati: "Della Lazio non temo nessuno, ma abbiamo un punto debole..."

RASSEGNA STAMPA - Il derby non sono solo i novanta minuti di gioco. Il derby è anche la settimana prima: quella delle mille paranoie, dei pensieri e delle opinioni. Il derby sono le mille parole che per giorni volano tra le vie della Capitale a cercare risposte. E chi meglio di uno scrittore conosce il verbo e la maniera di utilizzarlo? Eraldo Affinati, noto autore e tifoso romanista, è tra quelli che fanno della lingua il proprio mestierei e, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla stracittadina di questa sera.

Partendo dallo scivolone di Praga, una sconfitta a detta sua inammissibile e dal quale i giocatori giallorossi dovrebbero tirare fuori la cattiveria da esprimere oggi contro la Lazio, Affinati è arrivato a individuare chi potrebbero essere gli uomini chiave nella partita dell'Olimpico. La nomina, per la Roma, di Lukaku e Dybala appare quasi scontata, su cui ha voluto sottolineare la complicità, ma soprattutto la difficoltà del belga senza l'argentino in campo. Per quel che concerne i biancocelesti, invece, ha specificato che se la sua squadra del cuore dovesse scendere in campo come richiesto da una sfida del genere, allora non ci sarà da temere nessuno.

Nonostante l'omaggio ai suoi ragazzi, Affinati non nasconde la delusione per questo inizio di stagione. Non solo si aspettava di più, ma vede anche dei punti deboli evidenti nella squadra di Mourinho come Aouar, Sanches e Pellegrini non al top della condizioni, seppur per motivazioni differenti. La partita di oggi, però, sfugge da tutto ciò e per lui una vittoria potrebbe aiutare a superare le difficoltà, evitando un baratro da cui diviene poi complicato uscirne.