Roma, anche Dybala nel mirino: "Più croce che delizia, è di cristallo"

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo Josè Mourinho, ma anche Paulo Dybala è finito nel mirino dei tifosi della Roma. Il portoghese è stato scaricato da buona parte della piazza e anche i Friedkin iniziano a riflettere su di lui. Anche l'argentino non sta vivendo un periodo positivo. Non tanto nelle prestazioni del numero 21 che ha sempre risposto presente quando è stato disponibile, ma il problema è proprio nei troppi stop. infortuni in serie che hanno limitato il suo utilizzo. Subito dopo la gara è stato definito di cristallo, ma non è finita qui. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera dice che è più una croce che una delizia.

Il quotidiano elenca i numeri dei suoi infortuni. Con quella col Milan di domenica saranno 102 le gare in cui è rimasto a guardare da quando è arrivato in Italia. In totale sono 26 gli infortuni subiti dalla stagione 2012-13. Nella sua esperienza alla Roma, Mourinho ha dovuto fare a meno di lui nel 30 per cento dei match e in molti casi lo ha avuto a disposizione solo part time. Per stessa ammissione del portoghese, il gioco giallorosso dipende quasi totalmente dall'argentino e la sua assenza pesa come un macigno. Anche i tifosi iniziano ad averne abbastanza dei continui problemi fisici di Dybala. Una situazione complicata che il derby perso ha continuato ad alimentare.