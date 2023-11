Roma, ansia Lazio. Mourinho fa leva sul senso di rivalsa: le direttive alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ansia da Lazio. Ecco cosa si respira in casa Roma e non potrebbe essere altrimenti visti gli ultimi precedenti e quanto è accaduto contro lo Slavia Praga giovedì. Ieri c’è stata la rifinitura, ma niente conferenza stampa. Mourinho ha parlato solo ai suoi ragazzi, così come Sarri. La posta in palio è troppo alta. La richiesta, spiega il Corriere dello Sport, è stata ben precisa: intensità, non solo atletica ma anche mentale. Il tecnico vuole concentrazione, decisione e maggiore incisione nelle manovre offensive, grinta. Ok al pressing, ma non a tutto campo con particolare attenzione al ‘muro’ biancoceleste. No spavalderia, ma sicurezza nei propri mezzi.

Per motivare ancor di più la squadra, dopo un discorso ‘sentito’, il portoghese ha deciso di fare leva sul senso di rivalsa nella speranza di dargli la scossa decisiva. Non sono mancati riferimenti anche agli sfottò e agli episodi burrascosi. Oggi, prima di scendere in campo, ci sarà l’ultima riunione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE