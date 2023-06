Roma | Caso Chiffi-Mourinho, atto secondo: ecco cosa rischia il portoghese

TUTTOmercatoWEB.com

L'aria che tira al Tribunare Federale non è assolutamente buona per la Roma: il club non convince Mourinho a scusarsi sulle parole relative ad arbitri e designazioni e per questo, come riporta la rassegna di Radiosei, il caso Chiffi non è destinato a chiudersi. Oggi il portoghese, se si presentasse in aula (ieri l'udienza era stata aggiornata ad oggi), rischierebbe almeno 2 turni di stop. Oltre al comportamento del tecnico giallorosso, non sarebbero state gradite alcune "uscite" sui social da parte di alcuni suoi collaboratori.