Roma, De Rossi lavora sulla mentalità: le parole alla squadra

RASSEGNA STAMPA - Si lavora a ritmi serrati in quel di Trigoria, per preparare al meglio la sfida di sabato contro la Lazio. La Roma è reduce da quattro derby senza vittorie, tre sconfitte e un pareggio, un fattore che De Rossi non ha potuto non considerare. Per questo, riporta Il Corriere dello Sport, non ha tralasciato alcun particolare negli allenamenti di questa settimana. Vivrà il match con la stessa tensione e percezione dei tifosi, motivo per cui si è battuto molto sull’aspetto mentale e psicologico della gara. “Dovete sentire la pressione e rispettare questa partita, ma non temerla” è ciò che ha ripetuto alla squadra, indicazioni e incoraggiamenti per cercare di sollevare il morale e infondere la giusta carica. Il tecnico vuole una vittoria non solo per la gente e per il club, ma anche per prendere in mano il proprio destino.

