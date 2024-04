Roma - Lazio, derby senza Mourinho e Sarri: quale futuro per loro?

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Difficile ipotizzare una cosa del genere, ovvero che il derby di Roma valido per il girone di ritorno di Serie A sarebbe stato vissuto da José Mourinho e Maurizio Sarri come due semplici spettatori e non come i due protagonisti in panchina. Per entrambi l'annata in corso ha avuto decisamente più ombre che luci, ma presto potrebbero rilanciarsi con una nuova avventura calcistica.

Come riporta Il Messaggero, entrambi sono in corsa per un posto in Premier oppure per una fuga in Arabia: dipende se gli obiettivi saranno sportivi oppure economici. Per Sarri si è parlato della Fiorentina al posto di Italiano, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni del più giovane ed economico Palladino. Per Mou è stato tirato in ballo addirittura il Napoli ma è più probabile un ritorno in Premier: in prima fila il Liverpool, che deve sostituire Klopp, ma occhio anche al Manchester United, dove Josè è già stato e dove Ten Hag verrà liquidato.

Non è da escludere nemmeno uno sbarco in Bundesliga, per un’operazione alla Ancelotti: vincere dappertutto e quindi passare al Bayern di un Tuchel in disarmo. Opzioni valide anche per Sarri, che con il Chelsea ha vinto l’Europa League (anche se forse Mau preferirebbe restare in Italia per un progetto giovane e ambizioso. Attenzione al Bologna in Champions, se svanirà davvero la Fiorentina (già sua possibile meta dopo l’addio alla Juve).