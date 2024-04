Roma - Lazio, duelli derby: Felipe Anderson-Dybala, classe allo stato puro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cambia l'allenatore, ma lui c'è sempre. Sono 140 su 140, presente come al solito Felipe Anderson. Tudor l'ha elogiato pubblicamente, proprio come aveva fatto Sarri prima di lui. I suoi numeri nel derby sono da protagonista assoluto: dal 2021 ha segnato due volte alla Roma e per due volte ha spalancato la porta ai compagni. E più in generale, ricorda il Corriere dello Sport, sono 6 gli assist sfornati in questo campionato, hanno prodotto 8 punti per la Lazio. Felipe come Leao. Dall'altra parte l'uomo più pericoloso, uno dei calciatori più forti della Serie A. Dybala, scrive il quodiano romano, vuole finalmente provare cosa significa vincere un derby della Capitale. L'argentino, a caccia del primo gol nella stracittadina, ha segnato in questo campionato 12 reti su 21 tiri nello specchio.

