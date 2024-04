Roma - Lazio, il derby di Tudor: chi è stato l'ultimo straniero in panchina?

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA- Manca sempre meno al derby della Capitale. In casa Lazio sarà la prima stracittadina per il nuovo allenatore Igor Tudor. La Gazzetta dello Sport riporta una curiosità in merito all'ultimo allenatore straniero che siedeva sulla panchina della Lazio in un derby. Si tratta di Vladimir Petkovic, ricordato da tutti i tifosi della Lazio per la vittoria nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, quando prevalse sulla Roma grazie al gol di Lulic al minuto 71. L'ultima in ordine di tempo, però, si riferisce al 22 settembre 2013. In quell'occasione vinsero i giallorossi 2-0. La speranza di tutti i tifosi laziali è che Tudor possa partire con il piede giusto, prendendosi un posto nella storia dei derby.

