Roma - Lazio, il derby di tutto il mondo: in campo 21 Paesi

RASSEGNA STAMPA - Nel derby tra Roma e Lazio ci sarà un po' tutto il mondo. In totale stasera saranno rappresentate ben 21 nazioni. In casa giallorossa saranno addirittura 14 i Paesi, con l'Italia che - ovviamente - è rappresentata in modo più netto degli altri, con 8 giocatori. Undici nazionalità invece sono rappresentate in casa biancoceleste. Nelle proiezioni della possibile formazione spetta agli italiani la percentuale più rappresentativa, con Romagnoli, Casale e Immobile. Negli altri otto ruoli, un nome a bandierina: tra i pali il greco Mandas, in difesa Gila, mentre a centrocampo un grande mix: in mezzo il francese Guenoduzi e l'uruguaiano Vecino, sugli esterni il montenegrino Marusic e il brasiliano Felipe Anderson. Trequarti per metà giapponese con Kamada e metà danese con Isaksen. Gli ultimi due Paesi in panchina sono Argentina (Castellanos) e Albania (Hysaj).

