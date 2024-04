Roma - Lazio, sold-out all'Olimpico e allerta derby: il dato sui biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La sfida relativa all'ordine pubblico è già iniziata: già da ieri sono monitorate le zone vicino all'Olimpico come Ponte Milvio e Piazzale Clodio. Mille agenti coinvolti, oltre al supporto per la viabilità da parte della polizia municipale. Attenzionati anche pub e locali notturni, oltre che i social dove si potrebbero organizzare per dei blitz prima o dopo il derby. Insomma - riporta Corriere dello Sport - nessuno si aspetta un sabato tranquillo: è stato decretato il "rischio 4", il più alto possibile, per un evento che vedrà il sold-out allo stadio con 64 mila persone e l'apertura dei cancelli alle 15.30, due ore e mezza prima dell'inizio. Per limitare i rischi, ovviamente, il percorso d'accesso allo stadio sarà fatto in modo che i tifosi della Roma e quelli della Lazio non vengano a contatto.

Per quanto riguarda la parte biancoceleste, sold out in Curva Nord e Distinti: ieri sono stati venduti gli ultimi 1.200 biglietti destinati ai tifosi biancocelesti. Tudor vivrà il suo primo derby sostenuto da 17mila laziali, proveranno a spingere la squadra alla vittoria e ad accorciare in classifica proprio sui giallorossi. Giovedì sera, a poco meno di 48 ore dal fischio d'inizio, erano rimasti soli 1.200 tagliandi: la scorta si è esaurita poco dopo, ieri intorno all'ora di pranzo è terminata la disponibilità in Nord e nei settori adiacenti. La Lazio prova a non fallire il terzo appuntamento con la Roma, quest'anno sono arrivati un pareggio in campionato (0-0) e una vittoria in Coppa Italia (1-0 su rigore di Zaccagni). Un successo nella sfida in programma questo pomeriggio permetterebbe di entrare sprintando sul rettilineo finale. Sarri era diventato uno specialista, Tudor almeno in questo proverà a seguire le sue orme.

TORNA ALLA HOMEPAGE