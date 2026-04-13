Roma, Pioli e non solo: tutti i nomi per sostituire Gasperini in caso di addio

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RASSEGNA STAMPA - L’addio non è da escludere. L’ultimo botta e risposta con Ranieri ha acceso i riflettori sulla posizione di Gasperini alla Roma. E ora a fine stagione può davvero andare via. In questo senso, i Friedkin accetterebbero le sue eventuali dimissioni, e allo stesso tempo non avrebbero problemi a esonerarlo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, inoltre, a Trigoria sarebbe già pronto qualche nome per prendere il suo posto sulla panchina giallorossa.

Il primo sarebbe De Rossi, ora al Genoa. Tornerebbe nella Capitale dopo l’addio dell’anno scorso, ma le condizioni questa volta dovranno essere chiare. In lista ci sono poi Italiano, adesso al Bologna, Valverde, all’Athletic Bilbao e già contattato da Ranieri in estate, Thiago Motta, senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus, e Pioli, molto vicino a Massara dai tempi del Milan e reduce dal flop con la Fiorentina. Attenzione anche a Conte, Mancini e Montella, se nessuno dei tre dovesse diventare il nuovo ct dell’Italia.