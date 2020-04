Roma, Pizarro: "Stagione finita. Il 7-1 a Manchester? Li avevamo massacrati..."

Il dibattito è acceso. C'è chi è convinto che i campionati nazionali vadano portati a termine - quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno -, e chi vorrebbe chiudere tutto per ripartire da zero a settembre. Questione di punti di vista. David Pizarro, ex centrocampista della Roma, si è unito alla corrente di pensiero dello 'stop' al calcio. Ecco le sue parole riportate da Radiosei: “Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci”. Infine, una battuta anche sul passato giallorosso: “Il mio più grande rimpianto è lo scudetto perso nel 2010. Il 7-1 a Manchester? Partita stregata, se la rigiochiamo 100 volte non finisce così. All'andata li avevamo massacrati... (2-1, ndr)”.

