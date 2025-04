Roma, sale la tensione per il derby: l'urlo di Ranieri in allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - A Formello scatta oggi la preparazione per la stracittadina, a Trigoria è iniziata già da qualche giorno. I giallorossi, fuori dall’Europa League, hanno avuto a disposizione la settimana piena per allenarsi in vista del big match di domenica sera. La tensione è tangibile, niente chiacchiere o risatine durante la seduta, Pellegrini e compagni sono tutti sull’attenti e Ranieri non ha intenzione di lasciare niente al caso. Sarà il suo ultimo derby. Un urlo, riporta Il Corriere dello Sport, ha interrotto la “quiete” in allenamento. “Lo dovevi vedere!” avrebbe gridato il tecnico di Testaccio arrabbiandosi. Vuole la perfezione, non ammette sbagli. La sfida con i biancocelesti sarà cruciale anche per la loro stagione.

