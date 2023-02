Roma, Zaniolo al Galatasaray e Mourinho si infuria: ecco perché

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo è pronto a diventare ufficialmente un calciatore del Galatasaray. Il calciatore si è legato al club turco con un quadriennale da 3,6 milioni con clausola rescissoria a scendere da 35 a 23 milioni ed è stato accolto come un re. La Roma incasserà 23 milioni: 15 di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili e 10% su futura rivendita. Quasi 3 milioni dei 15 andranno all'Inter che deteneva il 15% della futura rivendita. Si risolve così uno dei casi più spinosi dell'era recente giallorossa. L'affare, però, non fa felice Mourinho. Come sottolinea l'edizione odierna di Leggo, ci sarebbero attriti tra il tecnico e la società. Lo Special One si trova con un titolare in meno e con un Solbakken per il momento non ancora integrato col resto dei compagni. Difficile ipotizzare che su queste basi si possa rispettare il terzo anno di contratto. La proprietà non lo ha ancora chiamato per fare il punto, forte di un contratto in scadenza 2024. Ma il lusitano non ha gradito le ultime mosse societarie, su tutte la gestione Zaniolo appunto. I piani per l'estate, soprattutto in caso di qualificazione di Champions, devono essere diversi a prescindere dall'autofinanziamento imposto dall'Uefa. Prima della gara interna col Salisburgo è probabile un summit tra Dan Friedkin e Mourinho.