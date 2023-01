Sacchi: "La Lazio mi piace più delle altre: spende poco, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Arrigo Sacchi ha commentato la ripresa del campionato sulle pagine de Il Corriere della Sera. L'ex ct dell'Italia ha spiegato che la corsa al titolo è riaperta, ma che il Napoli non deve buttarsi giù dopo il ko con l'Inter. L'ex allenatore ha speso anche parole al miele per Immobile e compagni. Alla domanda su quale sia la squadra che gli piace di più la risposta è stata netta: «La Lazio, che spende sempre poco, gioca un buon calcio. L'Atalanta oggi fa più fatica, ma per la stima che ho in Gasperini spero possa risolvere i problemi: quello che ha fatto rimarrà nella storia».