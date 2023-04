Salernitana, Iervolino non ci sta: "Perché non giochiamo in contemporanea con Inter-Lazio?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Ha fatto molto discutere in questi giorni il posticipo della partita tra Napoli e Salernitana. I partenopei hanno il match point per vincere lo scudetto, qualora la Lazio non dovesse fare punti con l'Inter. Avrebbero dovuto giocare il derby campano sabato, ma per ordine pubblico la partita è stata fatta slittare a domenica alle 15. Il presidente Iervolino non ha preso bene questa decisione. Nell'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il patron degli amaranto si è detto dispiaciuto dalla decisione che penalizza la sua squadra. Per lui sarebbe stato giusto "parlare della questione in Lega decidendo magari di posticipare anche la nostra sfida con la Fiorentina".

CONTENPORANEITÀ - Ha promesso che non faranno le comparse al 'Maradona', anche se la situazione sarà complicata: i giocatori entreranno in campo conoscendo il risultato dell'altra partita. "Non ho capito perché non giochiamo in contemporanea con Inter-Lazio: la Salernitana inizierà la partita in un ambiente già pronto eventualmente a festeggiare. I nostri giocatori vivranno una situazione di disagio e di pressione" ha detto rincarando la dose.