Salernitana, il punto sull'infermeria: allarme Dia, mentre Cabral...

RASSEGNA STAMPA - Qui Salernitana. È iniziata la preparazione in vista della partita contro la Lazio. Sabato alle ore 15, i granata di Pippo Inzaghi ospiteranno all'Arechi la formazione di Maurizio Sarri. È obbligatorio, però, fare i conti con l'infermeria: lo staff medico dei campani è al lavoro per ritrovare quanti più giocatori possibili. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La situazione di Boulaye Dia è quella che tiene tutti più in ansia. Il senegalese è rientrato ieri dalla nazionale per alcuni problemi fisici. Contro il Sud Sudan, infatti, è rimasto in panchina, mentre contro il Togo non è proprio stato convocato. A quattro giorni dalla sfida, si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. È in dubbio.

Gli assenti sicuri sono Tchaouna, che ha un problema ad un polpaccio, e Memo Ochoa, che è stato fermato con il Messico per una distorsione alla spalla. Al suo posto ci sarà Costil tra i pali. Lo staff medico, poi, spera di recuperare Jovane Cabral, ex della partita. Andrebbe però ad occupare un posto nella lista over: uno tra Stewart e Botheim potrebbe fargli spazio.