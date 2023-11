Salernitana - Lazio è quasi un derby: gli ex della partita dal campo alla dirigenza

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Salernitana e Lazio negli ultimi anni sono stati legati da un unico fattore comune, ovvero il presidente Claudio Lotito. Per 10 stagioni, dal 2011 al 2021, il patron, insieme al cognato Marco Mezzaroma, ha guidato il club campano, portandolo dalla Serie D fino alla Serie A. Poi è arrivata però la cessione obbligata, visto che non ci può essere una comproprietà nella stessa categoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gli ex delle due squadre sono tantissimi, dal campo fino alla dirigenza. Oggi sugli spalti non sarà presente Lotito, ma ci sarà Danilo Iervolino, presidente della Salernitana che proprio contro la Lazio, nel gennaio 2022, aveva fatto il suo 'esordio'. All'Arechi, comunque, ci sarà Angelo Fabiani, attuale direttore sportivo biancoceleste e artefice, insieme a Castori, della promozione in Serie A dei granata, di cui è stato il ds dal 2014 al 2021. Stesso discorso vale per Angelo Bianchi, ora capo del settore giovanile dei capitolini, che ha rivestito lo stesso ruolo a Salerno.

La lista continua. Tra le fila della Lazio c'è Luigi Sepe, che si è trasferito proprio dalla Salernitana. Non incrocerà Ochoa, infortunato, che gli ha tolto il posto. Come non ricordare, poi, Antonio Candreva, che ha fatto la storia della squadra biancoceleste dal 2012 al 2016. È stato uno degli eroi del 26 maggio 2013, e proprio l'anno scorso era presente all'Olimpico per celebrare i 10 anni da quel trionfo. L'ultimo ex è Jovane Cabral, che ha fatto sei mesi nella Capitale dal gennaio al giugno 2022 e oggi sarà in panchina con la maglia granata.