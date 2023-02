Salernitana - Lazio, Paulo Sousa come farà giocare i granata?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È ancora un mistero come giocherà la Salernitana di Paulo Sousa. Il portoghese è arrivato per sostituire Davide Nicola. Arrivato in Campania da tre giorni, nel weekend avrà la sua prima partita: domenica alle 15 affronterà in un Arechi semivuoto (14056 spettatori previsti al momento, peggior affluenza stagionale) la Lazio di Maurizio Sarri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei precedenti con i biancocelesti Sousa è riuscito a vincere metà degli scontri (due vittorie su quattro ai tempi della Fiorentina. Una utilizzando il 4-3-3, l'altra con il 3-4-2-1). Dovrà sicuramente lavorare sull'aspetto mentale della squadra e sulla fase difensiva. Candreva sarà l'ago della bilancia nel nuovo assetto tattico: l'ex di giornata potrebbe fare il trequartista dietro la punta oppure fare l'esterno a destra. I dubbi da sciogliere sono tanti e il tempo è poco. In campo domenica si vedrà il risultato.