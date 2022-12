Sarri chiama a raccolta la squadra per la Champions: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si è ritrovata mercoledì a Formello per ripartire. L'ultima gara prima della sosta si era vista una squadra stanca, scarica e spuntata. Contro la Juventus erano emersi vecchi difetti. Come riporta la rassegna di Radio Sei, adesso è tempo di ricominciare. Il tecnico biancoceleste vuole ripartire con slancio per rimanere ancorati al quarto posto. Sarri parlando con suoi giocatori ha dichiarato: “ Ripartiamo ancora più carichi, con più fiducia nelle nostre ambizioni”. La Lazio dovrà ripartire da Immobile e salvaguardarlo per la seconda parte di stagione. Tornerà Zaccagni e ci sarà un Romero in più dopo il gol contro il Monza e il debutto da titolare contro la Juve. Per aumentare le rotazioni in attacco. Tornerà Lazzari dopo due stiramenti in attesa che Patric completi il suo recupero. Il 12 dicembre faranno rientro alla base Vecino e Milinkovic. Sarri dovrà recuperarli sia sul piano fisico e mentale, dopo la doppia eliminazione dal Mondiale. Alla ripresa del campionato servirà il contributo di tutti. Il tecnico biancoceleste dovrà dosare le forze e inserire più giocatori possibili. A tal proposito dovrà chiedere gli straordinari a Felipe Anderson da falso nueve per alternarlo con Immobile. In difesa, il mister chiede un terzino sinistro dal mercato. In caso contrario dovrà insistere con Lazzari, Marusic e Hysaj ma la coperta è corta. A centrocampo sarà aumentato il minutaggio di Basic e Marcos Antonio per averli pronti in caso di necessità. In mediana Cataldi, Milinkovic e Vecino rappresentano le certezze. Luis Alberto nella prima parte di stagione è andato a corrente alternata. Toccherà dare fiducia anche a Maximiano forse in Coppa Italia per dare la possibilità a Provedel di rifiatare. Senza dimenticare Gila e Cancellieri anche da parte loro ci aspetta di più. La Champions è da raggiungere ma per farlo servirà il contributo di tutta la rosa.

