Sarri, dalla crisi al secondo posto: ora la sua Lazio è tra le grandi bellezze

RASSEGNA STAMPA - Fa sognare la Lazio di Sarri. Regala spettacolo e divertimento puro, forse perché il primo a divertirsi è proprio lui. Lo ha ribadito anche in conferenza stampa al Picco: “Sono tornato a divertimi durante gli allenamenti e probabilmente lo trasmetto”, è questo uno dei ‘segreti’ che ha portato la sua squadra in alto sempre più vicina all’obiettivo Champions. Ci voleva solo del tempo. Dopo un anno e mezzo intenso e impegnativo, dove tutto non è stato sempre rose e fiori, il tecnico è riuscito a plasmare la sua creatura. È quella che oggi si vede in campo e fuori. Perfetta nel palleggio, nel modo di difendere e di verticalizzare e che, negli ultimi due mesi, si è avvicinata all’utopia. In otto giornate ha stravolto la classifica, dal sesto al secondo posto avviando la fuga per la Champions. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ultimo ko risale a febbraio contro la Dea. Alla ventiduesima giornata inseguiva Atalanta, Roma e Milan. Poi la svolta, ha cominciato a vincere senza fermarsi mai. Ora sono loro che inseguono i biancocelesti. Un sogno la doppietta del derby che mancava dal 2012, la vittoria con i partenopei che non si vedeva da otto anni e il successo contro la Juve. L’ultimo risaliva al 2019. Rendimento e numeri da paura. Un percorso simile lo hanno fatto anche Delio Rossi e Pioli. Il primo prese il volo dopo la sfida di Bergamo, coincidenza. Il secondo invece, vincendo a Napoli all’ultima giornata, riuscì a conquistare il preliminare di Champions. Sarri non si lascia ammaliare da queste cose, la scaramanzia glielo impedisce. Va dritto per la sua strada, come ha sempre fatto anche quando forse era uno dei pochissimi, se non l’unico, a crederci. Lo conferma il fatto di essersi caricato sulle spalle la squadra in un momento di crisi, a metà gennaio. Addirittura aveva pensato alle dimissioni perché non sentiva la fiducia dell’ambiente. Retroscena mai emerso. Uno sfogo momentaneo. La delusione è rientrata nel giro di pochi giorni dopo un chiarimento e ora si gode la soddisfazione più grande del suo lavoro.

