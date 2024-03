Sarri, Damascelli su Il Giornale: "Mai nella pelle del popolo laziale, è stato costretto"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È stata una giornata alquanto intensa in casa Lazio. Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno scatenato il panico tra gli addetti ai lavori e tutti i tifosi biancocelesti. "È stato spontaneamente costretto", scrive il giornalista Tony Damascelli su Il Giornale, che ha provato a ricostruire quanto avvenuto. Con la squadra al nono posto in campionato, praticamente fuori dalla corsa all'Europa e con la Coppa Italia come unico obiettivo, il tecnico si è fatto da parte con un gesto "eccezionale in un sistema di privilegi ultramilionari". Ha capito "di non poter più continuare il proprio lavoro in un ambiente e in un clima avversi". Lo scenario è lo stesso che gli era capitato anche a Londra con il Celsea e a Torino con la Juventus.

L'allenatore ha vissuto nuovamente "un divario di idee, un contrasto caratteriale, una divergenza di idee tecniche e tattiche con i calciatori". Il suo modo di giocare, sempre estremamente rigido e fisso qualsiasi sia il risultato, non ha trovato continuità soprattutto dopo la partenza di Milinkovic-Savic, "l’unico interprete di un calcio geniale e fuori dagli schemi da lavagna e taccuino", continua Damascelli. La Lazio in questa stagione è mancata di fluidità, bellezza e imprevidibilità: ha mostrato solamente i limiti del disegno fisso impostato dal Mau. Da sottolineare anche i comportamenti spesso 'controcorrente', con attacchi al terreno di gioco, all'orario delle partite, al calendario, ecc.

"Sarri non è mai entrato nella pelle del popolo laziale, soprattutto per il contemporaneo clamoroso successo dell’ex Simone Inzaghi", sostiene Damascelli nel suo editoriale. Le dimissioni del tecnico toscano a questo punto suonano come una liberazione finale dopo una convivenza "difficile e contrastata" con il presidente Lotito. Come al Chelsea e alla Juventus, scrive il giornalista, anche alla Lazio i veterani gli hanno voltato le spalle: Luis Alberto e Immobile erano insofferenti, lo spogliatoio lo ha sostanzialmente abbandonato. Adesso si volta pagina ma "il bello deve ancora venire", conclude.