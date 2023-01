Sassuolo, contro la Lazio Dionisi si affida alla certezza Berardi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dionisi conta i suoi uomini per la sfida contro la Lazio. Per la prima volta in stagione dovrà fare a meno contemporaneamente di Pinamonti e Consigli, ma l'allenatore non si dispera. Nel suo roster c'è l'uomo che è diventato ormai una certezza inconfutabile per i neroverdi: Domenico Berardi. Nel 2023 l'attaccante calabrese è stato l'unico a segnare per la sua squadra e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti sono tra le sue vittime preferite (8 gol in 13 confronti, solo contro il Milan ha fatto meglio). Solo lui può togliere dalle sabbie mobili gli emiliani che hanno fatto un punto nelle ultime sei partite e nel nuovo anno hanno solo perso.