Sassuolo, Dionisi fa la conta degli infortuni: chi è a rischio per la gara contro la Lazio

Non certo un periodo fortunato in casa Sassuolo. La squadra di Dionisi domenica alle 12.30 ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri ma dovrà fare a meno di giocatori importanti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Andrea Consigli e Andrea Pinamonti, usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina. Per l'attaccante un guaio muscolare al flessore che potrebbe tenerlo ai box per 20-30 giorni, così come per il portiere che ha accusato un fastidio al ginocchio. Entrambi nella giornata di oggi si sottoporranno a esami strumentali.