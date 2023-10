Sassuolo - Lazio, Spalletti guarda interessato: è derby azzurro tra Berardi e Zaccagni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Compagni in azzurro, avversari in campo. È la storia di Domenico Berardi e di Mattia Zaccagni, due ruoli diversi con la maglia della Nazionale e due simili con quella dei club. Rispettivamente al Sassuolo e alla Lazio, sono due stelle. Il 10 neroverde è partito fortissimo (nonostante le voci di mercato) con già 5 gol in 8 giornate. Il 20 biancoceleste, invece, ha messo a segno una sola rete fino ad ora (contro il Torino), ma è imprescindibile per Sarri. È sempre titolare, l'ultimo ad arrendersi e spesso anche a lasciare il campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Con la maglia della Nazionale italiana è tutta un'altra musica. Berardi è ormai un 'veterano': è nel giro dal 2018, ha 27 presenze all'attivo e un Campionato Europeo vinto nel 2021. Per Zaccagni, invece, è tutto nuovo. A referto ha solo 3 presenze in azzurro, di cui una con Mancini nel marzo 2022. Sotto la guida di Spalletti sono complementari, possono giocare insieme ed essere la coppia d'esterni titolare verso il prossimo Europeo. Uno gioca a sinistra ed è tutto destro, l'altro gioca a destra ed è tutto sinistro. Un connubio perfetto.

Ora però il campionato. Zaccagni non è al meglio della condizione per una problema alla caviglia che l'ha tenuto lontano anche dalla Nazionale. Berardi vuole dare continuità a quanto sta facendo, e la Lazio è una delle sue vittime preferite. Ha già 9 gol all'attivo contro i biancocelesti. È forse per questo che in estate Lotito ha provato a prenderlo, anche se la richiesta dei neroverdi (35 milioni di euro) ha fatto tramontare subito la trattativa. Adesso però parlerà in campo.