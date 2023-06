Serie A | Assemblea di Lega per i diritti Tv: si aprono le buste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - È fissata per le 11:30 l'Assemblea di Lega di Serie A. A Milano i presidenti si riuniranno per parlare dei diritti Tv del prossimo ciclo (da tre o da cinque anni) e dovranno confrontarsi sulle offerte ricevute. Ieri sono state consegnate le buste chiuse dai broadcaster: al bando 24 pacchetti diversi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le offerte sono arrivate da DAZN, Sky e Mediaset per le gare in chiaro. Fuori dai giochi Amazon, Rai e Discovery.