Serie A, è boom di abbonamenti: i numeri raggiunti attualmente dai club

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e tutti pensano alla ripresa del campionato. Tutti, o comunque in tantissimi perché i numeri relativi agli abbonamenti quest'anno sono notevoli un po' da tutte le parti. Come riporta il Corriere dello Sport, per il Napoli il tetto abbonamenti è stato fissato a 25mila e si attende un raddoppio rispetto ai numeri dello scorso anno. Anche Roma e Lazio hanno migliorato l'andamento dello scorso anno: i giallorossi sono attualmente a quota 40mila, mentre la Lazio punta in questo momento la quota record dei 30 mila, la più alta dell'era Lotito. Il tetto dell'Inter si aggira sui 40mila, le vendite sono chiuse, ma c'è anche una lista d'attesa per la stagione 24/25. Pienone anche per il Milan con quota massima raggiunta di 41.500 abbonati. Torino che viaggia sui 16mila (lo scorso anno erano 20.200), ma sono ovviamente le neopromosse a scaldare la tifoseria: il Genoa tornato in A è a quota 17mila, mentre a Cagliari arriveranno in oltre 11mila. Bene anche Bologna (13mila), Firenze (14mila) e Frosinone e Verona (10mila). Il Gewiss Stadium di Bergamo ridurrà la sua capienza, quindi per i tifosi atalantini sarà ancora più difficile riuscire ad ottenere una tessera.