Serie A | Lotta Scudetto: Prandelli e Bergomi inseriscono la Lazio

La sosta per le nazionali concede anche spazio a riflessioni più profonde sulla lotta Scudetto. La Gazzetta dello Sport è partita dall'Inter come candidata principale, chiedendo a una platea di tecnici, ex tecnici ed ex calciatori le possibili rivali: Cesare Prandelli e Beppe Bergomi hanno incluso anche la Lazio. Secondo l'ex ct dell'Italia Maurizio Sarri, al terzo anno sulla panchina biancoceleste, può completare il suo percorso visto che dal punto di vista del gioco non ha nulla da invidiare a nessuno. Invece l'ex difensore dell'Inter, come già affermato al Club, è incuriosito dalla Lazio, tanto da citarla nella corsa al titolo.