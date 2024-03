Serie A missione Europa: le italiane nelle coppe possono diventare 10

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Per ora si tratta solo di un'ipotesi, ma non va tralasciata. L'Italia rischia di avere il prossimo anno ben 10 club qualificati alle competizioni europee. In teoria il numero base è di 7 divisi con 4 in Champions League, due in Europa League e 1 in Conference. Ci sono però delle variabili che potrebbero far crescere la quota. La prima è il ranking stagionale in cui il nostro paese è al comando. Qualora l'Italia dovesse arrivare nei primi due posti, anche la quinta del nostro campionato andrebbe in Champions League. Le altre varianti sono le coppe.

Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prendendo in esame la classifica allo stato attuale il numero delle squadre potrebbe aumentare. Qualora l'Atalanta vincesse l'Europa League, la Fiorentina la Conference e la Lazio la Coppa Italia diventerebero dieci i club nelle coppe con addirittura la decima in Conference League. Ecco l'elenco stipulato sulla classifica attuale.

CHAMPIONS: Inter, Milan, Juve, Bologna, Roma, Atalanta

EUROPA LEAGUE: Napoli, Fiorentina e Lazio

CONFERENCE: la decima in campionato (Monza in questo momento)