Serie A, quanto si gioca nella prossima stagione? Non ci si fermerà neanche a Natale

Neanche il tempo di godersi l'estate che già il pensiero è tutto rivolto al prossimo campionato di Serie A 2023/2024, con i sorteggi per la composizione del calendario previsti per oggi alle ore 12.00. Come riporta la rassegna di Radiosei, quello che inizierà il prossimo 20 agosto, con anticipi e posticipi che per le prime quattro giornate verranno comunicati venerdì 7 luglio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale mercoledì 27 settembre. La Serie A si fermerà per far spazio alla Nazionale il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024, tutte domeniche. Si giocherà anche durante le vacanze natalizie, con un turno fissato per il 23 dicembre e un altro per il 30 dicembre. Il campionato terminerà il 26 maggio 2024.

Dove guardare le partite

Come nella scorsa stagione, il campionato verrà trasmesso in esclusiva su Dazn per 7 gare a giornata e in co-esclusiva con Sky per le altre tre (con tutta probabilità l’anticipo del sabato sera, la partita delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì).