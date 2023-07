Serie A | Settimana decisiva per l'assegnazione dei diritti tv

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Siamo alle battute finali per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A a partire dalla stagione 2024/25. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei si sono concluse le trattative private. Non ci sarà una nuova pubblicazione in quanto sui pacchetti iniziali ci sono state modifiche lievi (alcuni aspetti sui possibili pick). Ora i broadcaster dovranno presentare le nuove offerte entro lunedì mattina. Nel pomeriggio l'Assemblea di Lega analizzerà le proposte e prenderà una decisione: si auspica di trovare una soluzione per non ricorrere al canale della Lega.