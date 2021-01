Serie A, tra coccodrilli e strane barriere i calci piazzati si complicano: ma Milinkovic...

CALCI DI PUNIZIONE - In un campionato già particolare di suo vista l'assenza dei tifosi causa Covid, i calci piazzati stanno contribuendo a modo loro. Dal 'coccodrillo' sdraiato per terra - ormai scena abituale in tutti i campi da gioco - alle doppie barriere, passando per finte varie e strani trenini, segnare da calcio di punizione è sempre più difficile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i gol sono sempre di meno. In Serie A, i gol su punizione sono 9 (l’anno scorso di questi tempi erano 12) comunque più di tutti gli altri top campionati europei. La scorsa stagione furono 28 le reti direttamente da calcio piazzato. Nel girone di ritorno bisognerebbe quasi raddoppiare il ritmo dell’andata per raggiungere la stessa somma a dimostrazione del fatto che è sempre più complicato centrare direttamente la porta. Chi sembra non aver risentito di questa situazione è Milinkovic che ha migliorato questo fondamentale e, inseme a Lykogiannis del Cagliari, comanda la classifica dei gol su punizione con due reti all'attivo. Prima con il Torino e poi con lo Spezia, il centrocampista della Lazio ha disegnato due parabole perfette che si sono rivelate decisive per la vittoria finale degli uomini di Inzaghi.