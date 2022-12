Serie A, troppi infortuni muscolari in stagione: le squadre più colpite

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono Milan e Spezia le squadre che in questa prima parte di Serie A hanno accusato più infortuni muscolari. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i rossoneri e i liguri hanno subito 12 stop in sole 15 partite, rivelandosi le squadre più fragili, muscolarmente parlando, del campionato. A seguirli è la Juventus con 10, basti pensare ai numerosi stop di Di Maria, e ancora la Fiorentina con 9, Hellas Verona e Torino con 8. La Lazio si trova in una situazione intermedia. I problemi muscolari di Immobile (2), Zaccagni, Casale e Lazzari (2) la fanno volare a quota 6, dietro la Roma con 7, a pari merito con Salernitana e Monza, ma davanti Atalanta, Empoli, Inter e Lecce tutte con 5. Più fortunate sono state Udinese, Sampdoria, Napoli e Bologna con quattro infortuni muscolari, peggio solo di Sampdoria e Cremonese con 2.

LA CLASSIFICA - Di seguito la classifica al completo degli infortuni muscolari, partendo da chi ne ha accusati di più.

Milan 12

Spezia 12

Juventus 10

Fiorentina 9

Hellas Verona 8

Torino 8

Roma 7

Lazio 6

Salernitana 6

Monza 6

Atalanta 5

Empoli 5

Inter 5

Lecce 5

Udinese 4

Sampdoria 4

Bologna 4

Napoli 4

Cremonese 2

Sassuolo 2