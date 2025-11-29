Sfida al sapore di Clasico: Milan-Lazio è anche Modric vs Pedro
RASSEGNA STAMPA - Nella notte che metterà di fronte gli ultimi due tecnici capaci di portare uno scudetto alla Juventus, un’altra sfida catturerà l’attenzione: quella tra Luka Modric e Pedro. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il croato potrebbe ritrovarsi faccia a faccia, magari a gara in corso, con lo spagnolo che aveva già incrociato ai tempi dei Clásicos in Liga.
Modric vive ogni partita come una finale e il confronto con Pedro rappresenterà uno stimolo ulteriore. Potrebbe provare a colpire come contro il Bologna o, più probabilmente, innescare Leao, che proprio contro la Lazio Leao aveva già lasciato il segno all’andata della scorsa stagione.
Non sarà solo un big match, in cui il Milan potrebbe prendersi la vetta ai danni della Roma, ma sarà anche una confronto tra due giganti del calcio europeo che hanno ancora tanto da dare.