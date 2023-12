Simeone vs Inzaghi, Eriksson: "Diego un allenatore già fatto, Simone è uscito alla grande"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ha dovuto allontanarsi dal calcio per alcuni problemi di salute ma Sven Goran Eriksson ma il calcio è la sua passione più grande che segue con costanza. Il destino ha poi voluto che proprio due dei giocatori di cui è stato mentore si sfideranno agli ottavi di Champions League: Inzaghi da un lato, Simeone dall'altro. In quella Lazio scudettata del 2000 loro hanno svolto un ruolo da protagonista insieme a personaggi come Mancini, Conceiçao, Sensini, Almeyda, Lombardo, Nesta e Mihajlovic.

L'ex allenatore, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio delle personalità di entrambi: "Su Diego non potevi avere dubbi, era un allenatore già fatto e finito. Simone, invece, lo ricordo come un ragazzo determinato e deciso, ma anche sensibile e curioso: studiava tutto, sapeva bene chi lo avrebbe marcato e le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Forse sembrava predestinato, ma è uscito fuori alla grande", queste le sue parole.