Spezia, Semplici sorride: due recuperi in vista del match contro la Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Archiviato il pareggio contro la Fiorentina lo Spezia si prepara all’importante sfida di campionato contro la Lazio, reduce dalla vittoria contro la Juventus, in programma al Picco venerdì 14 aprile alle 20.45. Un impegno fondamentale per i ragazzi di Semplici ancora non al sicuro dalla zona retrocessione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico dei liguri può sorridere per il ritorno di due calciatori: Agudelo e Caldara, rimasti fuori dalle convocazioni contro la viola, dovrebbero infatti tornare a disposizione proprio per la sfida contro i biancocelesti.