Stadio Flaminio, nuova ipotesi per l'impianto: i dettagli

Fonte: Riccardo Caponetti - La Repubblica

RASSEGNA STAMPA - Una nuova speranza per lo stadio Flaminio che potrebbe rivedere la luci. Abbandono, incuria e invecchiamento hanno reso inaccessibile uno dei fiori all'occhiello della Capitale. Un impianto che ha visto sia la Lazio che l'Italia del rugby fare grandi imprese e che ora è abbandonato. Come sottolinea l'edizione odienra de La Repubblica, sul gioiellino di Nervi, abbandonato ormai da più di un decennio, ha messo gli occhi Cassa Depositi e Prestiti insieme al Credito Sportivo: la suggestione sarebbe creare un’area dello sport, pedonalizzando gran parte della zona con un collegamento con il Palatiziano. Il quotidiano riporta le parole di Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma, che ha spiegato come ci siano stati dei contatti per riqualificare il Flaminio. L'assessore spiega: «C’è un confronto avanzato con Cassa Depositi e Prestiti e il Credito Sportivo, che hanno avanzato una proposta di partenariato pubblico e privato. Non abbiamo però ancora visto il progetto. Qualora non dovesse concretizzarsi, apriremo un tavolo con il premier Giorgia Meloni e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Perché solo i contribuenti romani devono farsi carico di un impianto di valenza nazionale e internazionale? E il Comune non può destinare soldi del proprio bilancio a questo stadio quando ci sono altri impianti sportivi periferici da riqualificare. Se avessimo 60 milioni di euro da investire per prima cosa dobbiamo rifare tutte le palestre delle scuole e accelerare sui progetti dei playground sportivi. Non aspetteremo la fine della consiliatura come hanno fatto in passato. Anche perché abbiamo inserito il Flaminio, inteso come opera conclusa, nel dossier per gli Europei 2032».

Stadio Flaminio, costi e tempi della ricostruzione

Il quotidiano spiega come occorrano almeno 60- 70 milioni per ristrutturare il Flaminio: ne servirebbero di più ovviamente per uno stadio da 45 mila posti. Per ora i soldi che vengono spesi sono quelli dei cittadini per la guardiania e la manutenzione della vegetazione. L’attuale amministrazione ha ereditato i contratti, dalla giunta Alemanno fino a quella Raggi: in totale, per tutti gli impianti comunali abbandonati ( più di 10) viene speso un milione e 100 mila euro. Mentre, a causa del regolamento in vigore dal 2018 per assegnare la gestione degli impianti, non è possibile oggi quantificare i mancati incassi dei vecchi canoni d’affitto. A proposito di entrate, il Comune deve essere risarcito di 7,3 milioni dall’ex Coni Servizi ( ora Sport e Salute), condannata dopo un lungo contenzioso per la manutenzione carente e dannosa. I rapporti tra le parti sono ottimi e si troverà un punto d'incontro.