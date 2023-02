Stadio Flaminio, troppi vincoli: ma se arriva il progetto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Trasformare il Flaminio nel prossimo stadio della S.S.Lazio è difficile, almeno per ora. Per l'appunto, la società biancoceleste ha ribadito di aver proceduto all'accesso agli atti e capito cosa pretende la Soprintendenza statale: "Come detto più volte nei mesi scorsi dal presidente, Claudio Lotito, noi siamo l'unico soggetto realmente interessato al Flaminio, si ritiene che debba essere approfondita una proposta progettuale di conservazione che non comporti modifiche dell'impianto originario, dei rapporti dimensionali e architettonici, della percezione dello spazio nella sua interezza e delle diverse visuali e che abbia come finalità il recupero delle funzioni originarie senza l'inserimento di particolari e consistenti nuove destinazioni d'uso che comportano interventi di alterazione dello spazio architettonico, di adeguamento strutturale, normativo ed impiantistico".

Come riporta la rassegna di Radiosei, appare chiaro quindi che non si può modificare l'impianto originario, restando così obbligati a mantenere i 24mila posti disponibili senza possibilità di trasformarli in 42mila. Ma non solo, gli altri vincoli riguardano il terreno di gioco e l'impossibilità di creare spazi commerciali e parcheggi.

"I vincoli sono una questione nazionale e non a caso i pareri sono stati accentrati sul direttore generale del ministero. La Lazio è libera di muoversi come ritiene più opportuno ma penso che per giudicarlo, sia necessario prima presentare il progetto. Vorrà dire che nel bilancio farò inserire i fondi per redigere un vero progetto esecutivo di lavori di restauro. A quel punto, chiederemo al Governo di finanziare il recupero del Flaminio, come è stato fatto per lo stadio Artemio Franchi di Firenze, altra opera di Pier Luigi Nervi. Il Flaminio non è solo un patrimonio di Roma, ma del Paese e sono certo che nella presidente Meloni troveremo un'interlocutrice attenta. La mancata presentazione del progetto nei mesi scorsi era un campanello. Restauri? Rugby, nazionali di calcio under 21, calcio femminile magari con la Roma Calcio" ha l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato.