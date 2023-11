Supercoppa Italiana, in programma un sopralluogo a Gedda: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La prossima sarà l’ultima giornata di Serie A, il campionato si prenderà nuovamente una pausa per lasciare ancora spazio alle Nazionali. A godere di questa sosta non saranno solo i club per rifiatare dai doppi impegni e recuperare qualche pedina, ne approfitteranno anche i dirigenti di Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina che, insieme ai funzionari della Lega, voleranno in Arabia Saudita. Non sarà una vacanza, ma, come riporta il Corriere dello Sport, si recheranno a Gedda per un sopralluogo in vista della Final Four di Supercoppa italiana.

La sede non è stata ancora ufficializzata, c’è chi si è mostrato contrario per le tensioni che attualmente si vivono in Medio Oriente. De Laurentiis è l’unico non a favore, gli altri tre non hanno problemi. C’è però un contratto che va onorato e dunque la spedizione avrà come obiettivo scegliere gli alberghi dove le squadre risiederanno e verificare lo stato dei campi e dei centri sportivi che li ospiteranno per gli allenamenti.

