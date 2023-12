Torino, Cairo duro contro la Superlega: "Da rifuggire come la peste!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Urbano Cairo è contrario alla Superlega e la ritiene un ritorno al passato. Il presidente del Torino ha parlato della sentenza della Corte di Giustizia Europea, definendola contraddittoria poiché da una parte sostiene che non ci devono essere monopoli come quelli dell'Uefa e della Fifa ma, d'altra parte, concede una possibilità alla Superlega che è contro la libera concorrenza, poiché i partecipanti sono sempre gli stessi. Il patron granata ha affermato di esser sempre stato contrario alla nascita di questa nuova competizione. "L’ho sempre reputata e la reputo tuttora una cosa da rifuggire come la peste. È una trovata perniciosa che non dà la minima attenzione a quello che è il merito sportivo", ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. La Superlega - ha concluso - sembra appartenere a un'altra epoca, il periodo precedente alla Rivoluzione Francese, per intenderci, quando la nobiltà aveva diritti divini e c'erano gli unti dal Signore.

