Torino, La Repubblica asfalta Ricci: "Involuzione da allarme rosso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Samuele Ricci non ha iniziato alla grande la stagione. Il centrocampista ha sofferto l'altalena di risultati del Torino, ma soprattutto non ha ripetuto, almeno finora, quanto di buono fatto nelle ultime annate. Proprio le sue prestazioni avevano attirato la Lazio che, su richiesta di Maurizio Sarri, in estate ha provato a portarlo a Formello. La resistenza granata, però, non ha fatto sì che l'operazione andasse in porto e il calciatore è rimasto al Torino.

I piemontesi hanno espugnato il campo del Lecce grazie alla rete di Buongiorno che arriva da un passaggio di Ricci, anche se più che un assist si è trattato di un tiro ciccato dal giocatore. L'edizione di Torino de La Repubblica lo ha sottolineato e ha dato un 5.5 al centrocampista, voto più basso dei suoi insieme a Pellegri e Lazaro. Il commento che accompagna il voto, poi, non è affatto tenero: "Difficile annoverare come assist il tiro sbagliato da cui nasce il gol di Buongiorno. Non ha compiti da play ma da incursore, corre molto ma la sua, globalmente, resta un’involuzione da allarme rosso".