Toto allenatore Lazio, tre nomi in pole. La verità su Conceicao, Motta e i mister X
RASSEGNA STAMPA - L’addio con Sarri è imminente, per la quarta volta in poco più di due anni la Lazio si ritroverà con un allenatore dimissionario e un nuovo tecnico da mettere sotto contratto. I casting sono già iniziati, anche se in maniera ancora superficiale in attesa di formalizzare l’addio con l’attuale allenatore biancoceleste.
Non c’è al momento un favorito per la panchina della Lazio anche se, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, tre sono i nomi più quotati. Su tutti Raffaele Palladino, la cui panchina sembra destinata a finire proprio a Maurizio Sarri in quello che potrebbe essere un vero e proprio switch. Non vanno dimenticati però neanche Fabio Pisacane, il preferito del ds Fabiani, così come Gennaro Gattuso, il preferito di Lotito che ne apprezza da tempo il temperamento. E gli altri nomi?
Thiago Motta rimane nella lista, ma prima il tecnico dovrebbe trovare un accordo per l’addio con la Juventus e soprattutto sembra al momento - come da recenti dichiarazioni del suo entourage - poco attratto dalla Serie A. Campionato che invece ritroverebbe volentieri Sergio Conceicao, per dimostrare il proprio valore dopo il flop al Milan. Il portoghese è destinato a liberarsi dall’Al-Ittihad dopo il finale di stagione chiuso non nel migliore dei modi e potrebbe diventare un’opzione. Nessuna traccia, infine, del classico mister X: almeno per il momento, la lista dei candidati sembra essere chiara nella mente della Lazio.